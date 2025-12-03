Donna trova morta in casa si cerca l' ex marito | È stata picchiata a sangue

Una donna di 50 anni è stata trovata morta all'interno di una abitazione a Pianello Vallesina (Ancona). Secondo i primi accertamenti, come riportano i colleghi di AnconaToday, la vittima sarebbe stata picchiata a sangue.Il ritrovamento e le ricercheLa vittima aveva 50 anni ed era di origini. 🔗 Leggi su Today.it

Monte Roberto - Donna picchiata a morte in casa, il marito non si trova - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la do ... Secondo veratv.it

