Donna trova a Riccione 3250 euro e senza pensarci li dà ai carabinieri ecco chi li aveva persi

A Riccione una donna trova e restituisce 3.250 euro. I Carabinieri rintracciano il proprietario, un pensionato, grazie a indagini rapide. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna trova a Riccione 3250 euro e senza pensarci li dà ai carabinieri, ecco chi li aveva persi

