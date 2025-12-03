Donna picchiata a morte in casa nell’Anconetano | si cerca il marito già arrestato per maltrattamenti

Picchiata a morte dentro la sua casa. L’ultimo femminicidio è avvenuto a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. La vittima è una donna macedone di 50 anni, ritrovata con il volto sfigurato, e i sospetti degli investigatori sono tutti concentrati sul marito, un connazionale che risulta irreperibile ed era stato arrestato ad aprile scorso per maltrattamenti in famiglia. I due, dopo una separazione, erano tornati a vivere insieme. Ora i carabinieri stanno cercando di capire cosa sia accaduto tra la serata di lunedì e il momento del ritrovamento del corpo, attorno alle 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna picchiata a morte in casa nell’Anconetano: si cerca il marito, già arrestato per maltrattamenti

