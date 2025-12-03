Donizetti Opera l’edizione 2025 si chiude con oltre 14 mila presenze da 34 Paesi

Si è appena conclusa l’edizione 2025 del festival Donizetti Opera – organizzato a Bergamo dalla Fondazione Teatro Donizetti presieduta da Giorgio Berta, con la direzione generale di Massimo Boffelli e il sostegno del Comune di Bergamo – che ha visto per la prima volta Riccardo Frizza nella doppia veste di direttore artistico e musicale. Da metà ottobre al 30 novembre il festival internazionale dedicato al celebre compositore bergamasco è stato al centro della vita culturale della città e attrattore turistico di rilievo, nonché sotto i riflettori della critica musicale nazionale e internazionale con 94 testate presenti, di cui 42 estere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it