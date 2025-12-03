Donizetti Opera l’edizione 2025 si chiude con oltre 14 mila presenze da 34 Paesi
Si è appena conclusa l’edizione 2025 del festival Donizetti Opera – organizzato a Bergamo dalla Fondazione Teatro Donizetti presieduta da Giorgio Berta, con la direzione generale di Massimo Boffelli e il sostegno del Comune di Bergamo – che ha visto per la prima volta Riccardo Frizza nella doppia veste di direttore artistico e musicale. Da metà ottobre al 30 novembre il festival internazionale dedicato al celebre compositore bergamasco è stato al centro della vita culturale della città e attrattore turistico di rilievo, nonché sotto i riflettori della critica musicale nazionale e internazionale con 94 testate presenti, di cui 42 estere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mercoledì 10 dicembre, alle ore 11.00, il Punto Dono apre le porte per inaugurare la sua seconda edizione presso gli spazi del Donizetti Studio. Sarà l’occasione per entrare nel cuore della quotidianità di chi affronta povertà, solitudine o mancanza di sicurezz Vai su Facebook
Donizetti Opera, l’edizione 2025 si chiude con oltre 14 mila presenze da 34 Paesi - Con tre weekend di spettacoli e più di trenta iniziative per tutti i pubblici, il festival si conferma un appuntamento immancabile per il pubblico internazionale e per la città di Bergamo. Si legge su bergamonews.it
Buon compleanno Gaetano Donizetti, in città festa con musica e parole - con un’elevazione musicale dell’ensemble del Politecnico delle Arti. Lo riporta ecodibergamo.it
Donizetti Opera, Frizza: “Riscontri positivi, orgogliosi dei talenti della Bottega” - Il direttore artistico del festival dedicato al grande compositore bergamasco traccia un bilancio provvisorio di questa edizione. Lo riporta bergamonews.it
La nuova era del Donizetti Opera Festival parte dalla fine - Inizia con l'ultima opera composta da Gaetano Donizetti l'undicesima edizione del Festival che gli dedica Bergamo, la sua città natale. Come scrive ansa.it
«Donizetti Opera», il ritorno di «Caterina Cornaro» e il futuro del festival raccontato da Riccardo Frizza - Dal 14 al 30 novembre Bergamo ospiterà un ricco calendario musicale che si aprirà al Teatro Donizetti con «Caterina ... Si legge su ecodibergamo.it
Donizetti Opera, in vista del debutto l’«experience» con i costumi di scena - «Caterina Cornaro experience» motiva il suo titolo ambizioso, con un programma ricco di appuntamenti e dislocato in «numerose istituzioni culturali di ... Lo riporta bergamo.corriere.it