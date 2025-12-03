Donerò mobili e suppellettili a chi ne ha bisogno Il rendiconto sarà comunicato su Instagram l’annuncio social di Diego Dalla Palma
Diego Dalla Palma ha pubblicato un video su Instagram annunciando che donerà mobili e suppellettili alle persone bisognose. “Li regalerò a una famiglia bisognosa o a una casa di accoglienza”, questa è parte della volontà del famoso make-up artist, attualmente in giro per l’Italia per presentare il suo nuovo libro “ Alfabeto emotivo “. Dalla Palma ha annunciato che i doni derivano da una casa che l’artista lascerà all’inizio del nuovo anno. Come raccontato, gli enti che riceveranno il mobilio e i suppellettili saranno annunciati su Instagram per “una questione di correttezza e di trasparenza”. Le parole di Dalla Palma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
