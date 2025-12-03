Done! lancia la campagna natalizia

C’è un momento, a Natale, in cui tutto si ferma. Le strade e le case si vestono a festa, le risate si intrecciano e persino chi si è sempre sentito fuori posto trova, per un istante, il proprio posto nel mondo. È in questa cornice festosa che torna Gobb, il mostro argentato di DONE!, pronto a riscoprire la magia di sentirsi parte di qualcosa. Il brand, che fa di Comfort zones don’t make icons il proprio motto, dà vita a una campagna ironica e autentica che celebra l’empatia, la condivisione e la bellezza di essere se stessi. Dopo un anno passato a farsi amare per la sua goffaggine irresistibile e la sua umanità disarmante, Gobb affronta il Natale con un nuovo spirito: quello di chi ha imparato che appartenere vale molto più che apparire. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

