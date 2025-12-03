Domiciliari e silenzi | la Sicilia davanti al caso Cuffaro

di Piero Messina Il potere che non indietreggia «Il potere non indietreggia mai — se non quando incontra un potere più grande». Malcolm X probabilmente non ha mai messo piede in Sicilia, ma avrebbe potuto firmare la sceneggiatura dell’ultima puntata della saga politica di Totò Cuffaro. L’uomo che un decennio fa uscì da Rebibbia senza . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Domiciliari e silenzi: la Sicilia davanti al caso Cuffaro

Leggi anche questi approfondimenti

Hanno scelto la strada del silenzio l’ex direttore dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, la sorella e l’amico, finiti ai domiciliari lo scorso 13 novembre - facebook.com Vai su Facebook

Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione Sicilia indagato per corruzione: chiesti i domiciliari - Stamattina sono scattate le perquisizioni da parte del Ros a carico di 18 indagati nell'inchiesta per associazione ... quotidiano.net scrive

Sicilia, inchiesta su appalti pilotati: chiesti arresti per politici e manager. Coinvolto Cuffaro - Gli arresti domiciliari per l'ex Presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il deputato di Noi moderati Saverio Romano e altre 16 persone sono stati chiesti dalla Procura di Palermo. Come scrive iltempo.it

Salvatore Cuffaro, appalti truccati: chiesti gli arresti domiciliari per l'ex governatore della Sicilia - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - leggo.it scrive

Baiardo ai domiciliari in Sicilia: per la sua salute provo una speciale inquietudine - Perché un uomo in precarie condizioni di salute, col caldo che fa, viene mandato ai domiciliari a Trabia in Sicilia e non piuttosto sulle rive dei laghi piemontesi di origina glaciale, dove pure ... Si legge su ilfattoquotidiano.it