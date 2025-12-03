Domenico deve risolvere due nuovi casi di morti sul lavoro e affrontare molte questioni personali

S tasera (su Rai 1 alle 21.30) va in onda la seconda puntata di   L’altro ispettore, interpretato da Alessio Vassallo. Domenico si deve occupare di due nuovi casi di morte sul posto di lavoro: il primo coinvolge il proprietario di una ditta in crisi di carristi; il secondo un operaio che lavorava nella cava di marmo a Carrara. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Alessio Vassallo è “L’altro ispettore”, figura esemplare a caccia della verità dietro le morti sul lavoro Mimmo riuscirà a scovare la verità dietro quegli incidenti, ma soprattutto si troverà ad affrontare diverse faccende personali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

