Domenica 7 Dicembre torna Dolce Rocca a Sala Baganza
Sala Baganza si prepara a indossare il suo abito più goloso. Domenica 7 dicembre 2025 la Rocca Sanvitale torna ad accogliere Dolce Rocca, la mostra-mercato che intreccia sapori, tradizione e convivialità nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi del Parmense, nella città che ogni primavera. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
Ostia Antica: viaggio nella città romana Domenica 7 Dicembre – ore 10:30 Guida: Laura L. Nessuna barriera architettonica Animali ammessi Adatta ai bambini (passeggino un po’ scomodo per il terreno con sassolini) ? Durata: 2h 15min Un itin - facebook.com Vai su Facebook
Domenica 7 Dicembre torna Dolce Rocca a Sala Baganza - All’esterno, in piazza Gramsci, la festa continuerà con il pranzo della Pro Loco di Sala Baganza, tra anolini da passeggio e il cotechino più lungo della provincia di Parma, diventato negli anni una ... Scrive parmatoday.it
“Aperitivi in festa” torna domenica 7 dicembre al mercato coperto - L’assessore al Commercio, Giampiero Marcattili: «L’evento arricchisce il cartellone di Natale e catalizza l’attenzione sulle attività presenti nel mercato agroalimentare, cercando ... Da cronachefermane.it
Domenica 7 dicembre torna il presepe vivente nel centro storico - Promosso dalla parrocchia di San Martino in collaborazione con il Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti e l’associazione “Tutti sotto la stella” ... Riporta lanuovaprovincia.it
Torre Annunziata, torna l’appuntamento con il Mercato della Terra - Torna il consueto appuntamento con il Mercato della Terra a Torre Annunziata. Si legge su sciscianonotizie.it
Il 7 dicembre musei gratis con #domenicalmuseo - Il 7 dicembre torna l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che offre l'ingresso gratuito - Scrive ansa.it
“Condividi Calore” al Chinetti con la Solbiatese: domenica la vittoria è un dono - 30 tra i nerazzurri e il Sedriano torna l’iniziativa solidale dedicata alla raccolta di coperte da destinare a "Opera San France ... Da varesenoi.it