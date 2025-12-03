Dolomiti Bellunesi Inter U23 1-0 nerazzurri di Vecchi KO nel recupero del 14° turno | ecco com’è andata

di Giuseppe Colicchia Dolomiti Bellunesi Inter U23 1-0, nerazzurri di Vecchi KO nel recupero del 14° turno del campionato di Serie C: ecco com’è andata. Passo falso esterno per l’ Inter U23. Nel recupero infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C, i giovani nerazzurri escono a mani vuote dalla trasferta in Veneto contro la Dolomiti Bellunesi. Una sconfitta di misura per 1-0, maturata al termine di una gara spigolosa e combattuta, che frena la corsa dei ragazzi guidati dal tecnico Stefano Vecchi. I padroni di casa hanno avuto il merito di sbloccare subito la contesa, difendendo poi il vantaggio con ordine e concedendo pochi spazi alla manovra ospite. 🔗 Leggi su Internews24.com

