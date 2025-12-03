Dolce Dona entra al Grande Fratello e gela Anita | La casa è in subbuglio
L’undicesima puntata del Grande Fratello, trasmessa il primo dicembre, si è trasformata in pochi minuti in uno dei momenti più commentati della stagione. Il motivo è semplice: l’ingresso di Dolce Dona, concorrente del Big Brother Kosovo, ha sparigliato ogni equilibrio e attirato su di sé l’attenzione di tutto il gruppo. Il suo arrivo non è stato casuale. La produzione aveva già stuzzicato la curiosità dei gieffini mostrando un video di presentazione soltanto a Mattia Scudieri, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio. I tre, colpiti dall’aspetto e dal carisma della ragazza, l’avevano descritta in modo entusiasta, un dettaglio che ha fatto sobbalzare alcune inquiline già prima del suo ingresso. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
