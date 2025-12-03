DJI Mini 3 in offerta su Amazon a poco più di 300 euro | il drone super leggero con 38 minuti di autonomia

Approfitta dell'offerta speciale sul DJI Mini 3, il drone leggero e pieghevole con fotocamera 4K HDR. Ora disponibile al prezzo scontato di 301 euro. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - DJI Mini 3 in offerta su Amazon a poco più di 300 euro: il drone super leggero con 38 minuti di autonomia

