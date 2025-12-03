Divisi dai figli anche al compleanno Protesta la seconda famiglia nel bosco

e Claudio Roselli "Ci hanno portato via i nostri figli, sono quarantasette giorni che non li vediamo e non sappiamo dove sono". E il compleanno di uno dei due bambini Harald e Nadia lo hanno vissuto con un macigno nel cuore: lontani, separati. C’è silenzio nel casolare in pietra. Un silenzio spezzato solo dalla "voce" del bosco sulle pendici dei monti che circondano Caprese Michelangelo. Da quel casolare ristrutturato a regola d’arte, mancano le voci dei bambini di Harald e Nadia: 4 e 8 anni. Hanno ancora negli occhi quel giorno: il 16 ottobre una decina di carabinieri e un pool di assistenti sociali, hanno prelevato i figli che sono stati trasferiti in una struttura protetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

