Divieto di accesso alle aree urbane firmati 2 Dacur

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Intensa attività di polizia amministrativa da parte della Polizia di Stato: allontanati 2 stranieri irregolari e adottate varie misure di prevenzione, tra avvisi orali, ammonimenti e daspo urbano. Oltre all’ordinaria attività di controllo del territorio ad opera degli equipaggi in borghese e delle Volanti della Quesura, continua incessante anche l’attività di natura amministrativa della Polizia di Stato, impegnata sul fronte dell’immigrazione irregolare e delle misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose. Tra ieri e oggi sono stati allontanati due cittadini stranieri, di cui un pakistano e uno originario della Repubblica Dominicana, gravati di precedenti, irregolari e non aventi più titolo per rimanere in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Divieto di accesso alle aree urbane, firmati 2 Dacur

