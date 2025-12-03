Disturba i passanti davanti alla stazione nello zaino cellulari e documenti rubati

Nella serata di martedì 2 dicembre 2025 personale del commissariato Prè ha denunciato a piede libero un 55enne di origini colombiane, pregiudicato e senza dimora, per ricettazione.L'uomo, fermato in piazza Acquaverde poiché disturbava i passanti, è risultato essere destinatario di un rintraccio.

