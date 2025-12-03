Distretti di confine

Pubblicato nel 2017, è l’ ultima opera narrativa di Gerald Murnane, composta dallo scrittore dopo il suo trasferimento da Melbourne in una minuscola località non distante dalle pianure di Wimera, al confine con l’Australia meridionale. Da allora, si è occupato solo di libri fuori catalogo, poesia o album di letture poetiche come Words in Order, che dimostra, ancora una volta, l’eccentricità del suo autore, capace di combinare liriche di Thomas Hardy insieme a quelle di band punk come i Devo. Chi ha amato la rarefazione ipnotica di Le pianure, quel lento inabissarsi nelle pagine fino a perdersi nella mente di chi scrive, amerà alla follia . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Distretti di confine

Cosa succede nella testa di uomo quando prega? Perché riusciamo a ricordare le emozioni provate durante la lettura e non le parole che abbiamo letto? Questi e altri interrogativi affollano le pagine di “Distretti di confine”, l’ultima opera di Gerald Murnane (su - facebook.com Vai su Facebook

Distretti di confine - La recensione del libro di Gerald Murnane edito da Safarà, 128 pp. Come scrive ilfoglio.it

