Discarica controllata in una cava del bacino marmifero di Apricena non è finita | Giesse ricorre al Tar

La società Giesse srl ha impugnato il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Puglia per il progetto relativo alla realizzazione di una discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi all’interno di una cava del comprensorio estrattivo di Apricena in agro di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

