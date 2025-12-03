Disagi in autostrada tra traffico e lavori Dal 2026 si potrà chiedere un rimborso | ecco come

Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) ha approvato la delibera che introduce il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (a esempio incidenti, fenomeni meteo). Una decisione unica nel suo genere e annunciata oggi dal presidente Nicola Zaccheo nella Relazione annuale al Parlamento del 17 settembre scorso. Quando scatta il rimborso. «Con questa delibera – ha dichiarato Zaccheo – l’Autorità ribadisce un principio essenziale: il pay per use, il pedaggio deve essere sempre equo e proporzionato al servizio effettivamente usufruito. 🔗 Leggi su Open.online

