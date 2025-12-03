Disabilità l' UniFg riflette sui percorsi di inserimento lavorativo | Va promossa una cultura dell' inclusione
Questa mattina, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si è svolto presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell’Università di Foggia il seminario scientifico intitolato ‘Placement e inserimento nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
