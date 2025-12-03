Disabilità il governo rivendica massima attenzione e mette al centro il caregiver Mantovano | Siete l’anima più nobile della nazione
In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha ribadito il forte impegno del Governo sui temi dell'inclusione e del sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione. Così, pur pur riconoscendo che «c'è molta strada da fare», il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha citato diverse iniziative concrete come «la più concreta garanzia della serietà dell'impegno» dell'esecutivo. Tra i passi significativi ricordati, allora, figurano l'aver portato per la prima volta i temi dell'inclusione nel consesso del G7 durante la Presidenza italiana, e l'approvazione del decreto legislativo n.
Oggi è la Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Per la ministra Locatelli, l'occasione di spiegare come mai, quando si tratta di disabilità, il governo di cui fa parte sembra voler ignorare totalmente le richieste dei cittadini. Delle persone c
Oggi a Palazzo Chigi, in occasione della Giornata Internazionale della #disabilità, ho partecipato alla presentazione del Piano d'Azione Triennale del Governo. La disabilità non è un tema di nicchia, ma una priorità nazionale. In Italia ci sono quasi 3 milioni di