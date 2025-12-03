Disabilità il Comune di Bergamo rilancia il suo impegno | È una questione di diritti

Bergamo. Il 3 dicembre, che quest’anno cade di mercoledì, è la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ricorrenza che celebra il valore dell’inclusione e offre l’occasione di combattere ogni forma di discriminazione. A Bergamo sono 605 le persone con disabilità in carico ai Servizi sociali, di cui 470 adulti e 135 minori nseriti in progetti domiciliari e nelle iniziative estive previste all’interno del progetto cittadino sull’inclusione “Estate insieme per tutti” o destinatari di interventi di supporto. “Il 3 dicembre è un momento prezioso per educare tutti noi a riconoscere come questo sia un tema di diritti ancor prima che di assistenza – afferma Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali del Comune -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it