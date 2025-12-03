Disabilità | Fontana ' tutti talenti vanno valorizzati nessuno resti indietro'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Camera dei deputati è lieta di ospitare il concerto del gruppo 'Ladri di carrozzelle'. Con la loro musica questi artisti trasmettono un messaggio potente, ma soprattutto carico di speranza. Anche di fronte alle prove più dure, è sempre possibile donare gioia, emozione e sorrisi. Tutti hanno talenti che meritano di essere sempre valorizzati. Questo è un presupposto essenziale per assicurare la dignità e la piena integrazione lavorativa e sociale di ogni persona". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del concerto evento del gruppo musicale 'Ladri di carrozzelle' organizzato nella sala della regina di Montecitorio per la Giornata internazionale delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

