Disabilità Aisla porta l’Italia della Sla a Toronto il modello NeMo riconosciuto nel mondo
(Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l'Italia della Sla conquista il palcoscenico internazionale. A Toronto Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) – presente nel Board dell'International Alliance of AlsMnd Associations con Riccardo Zuccarino, direttore clinico di NeMo Trento – ha visto riconoscere la candidatura di Alberto Fontana, segretario nazionale dei .
I Bresciani sono questo! Un progetto di due anni che ha coinvolto tante realtà del territorio hanno portato @aislaaps ad inaugurare il secondo mezzo adibito a persone con disabilità. Il mezzo é a disposizione di tutti coloro che ne avranno bisogno su Brescia e - facebook.com Vai su Facebook