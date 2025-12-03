Diritti dei disabili | Ecco le criticità della legge

"Una convergenza sulle criticità che non può che trovarci soddisfatti". Così i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil della Lombardia, al termine dell’audizione, ieri mattina, al Pirellone. L’incontro è il risultato del presidio unitario convocato davanti alla sede del Consiglio regionale durante il quale i sindacati hanno espresso la propria preoccupazione sull’annuncio che prevede l’estensione della sperimentazione della legge sulla disabilità, "che a Brescia non ha dato i risultati sperati". Dalle analisi delle sigle emergono elementi di forte criticità: prime fra tutte la riduzione delle commissioni deputate alla certificazione della disabilità, con aumento delle distanze e dei tempi di attesa (ad oggi la Vallecamonica non ha una sede di commissione e le persone devono recarsi a Brescia); la carenza di personale medico, specialistico e legale dell’ Inps, la riduzione del numero di domande e l’aumento del costo del certificato medico introduttivo a carico delle cittadine e dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diritti dei disabili: "Ecco le criticità della legge"

