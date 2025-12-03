DIRETTA | Tutte le news del 3 dicembre | Juve Vlahovic si opera – LIVE

Coppa Italia e non solo, con Atalanta, Napoli ed Inter in campo quest’oggi: occhi sulle condizioni di Gatti che tiene in apprensione la Juventus DIRETTA Tutte le news del 3 dicembre: Gatti fa tremare la Juve LIVE (Ansafoto) – Calciomercato.it Coppa Italia in campo con Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia: occhio all’infortunio di Federico Gatti che tiene in apprensione la Juventus e le ultime notizie di Calciomercato.it LIVE 09:30 03 Dicembre Vlahovic si opera: Juve, la data del rientro. Questa mattina ‘ Tuttosport ‘ ha fatto il punto sull’infortunio, grave, di Dusan Vlahovic. Secondo il quotidiano torinese la punta della Juventus rientrerà solo a marzo: è già deciso, l’intervento chirurgico ridurrebbe i rischi di una ricaduta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le news del 3 dicembre: Juve, Vlahovic si opera – LIVE

