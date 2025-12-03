DIRETTA | Tutte le news del 3 dicembre | Juve anche Gatti si opera Febbre per Dybala – LIVE

Coppa Italia e non solo, con Atalanta, Napoli ed Inter in campo quest’oggi: occhi sulle condizioni di Gatti che tiene in apprensione la Juventus DIRETTA Tutte le news del 3 dicembre: Gatti fa tremare la Juve LIVE (Ansafoto) – Calciomercato.it Coppa Italia in campo con Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia: occhio all’infortunio di Federico Gatti che tiene in apprensione la Juventus e le ultime notizie di Calciomercato.it LIVE 15:26 03 Dicembre Roma, Dybala ancora out per febbre. Ancora febbre per Paulo Dybala, che non è riuscito ad allenarsi per il secondo giorno consecutivo. Si allontana la sua presenza, almeno dal 1?, a Cagliari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le news del 3 dicembre: Juve, anche Gatti si opera. Febbre per Dybala – LIVE

Altri contenuti sullo stesso argomento

Champions League Zeleznicar - Vero Volley : OGGI MATCH IN DIRETTA NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Vero Volley - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA | Tutte le news del 3 dicembre: Gravina e l’annuncio su Spalletti – LIVE Vai su X

DIRETTA | Tutte le news del 3 dicembre: Gatti fa tremare la Juve LIVE - Coppa Italia e non solo, con Atalanta, Napoli ed Inter in campo quest'oggi: occhi su Gatti a rischio per Napoli- calciomercato.it scrive

Tutte le notizie di venerdì 3 ottobre: i convocati di Gattuso e le ultime su Bremer - , tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa Si è chiusa la tre giorni europea con ... Scrive calciomercato.it

Diretta/ Bari Frosinone (risultato finale 2-3) : succede tutto nel primo tempo! (Serie B, 22 novembre 2025) - Diretta Bari Frosinone, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio San Nicola per il tredicesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. Si legge su ilsussidiario.net

Diretta Atp Shanghai 2025/ Flavio Cobolli eliminato, tre azzurri ko! (oggi 3 ottobre) - Termina purtroppo con tre sconfitte su altrettante partite degli azzurri la diretta Atp Shanghai 2025 oggi. Lo riporta ilsussidiario.net