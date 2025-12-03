Diretta gol Coppa Italia LIVE | Inter Venezia 3-0 fine primo tempo

Diretta gol Coppa Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live degli ottavi di finale. Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari alle 18 e Inter Venezia alle 21 Scende in campo nel day-2 degli ottavi di finale di Coppa Italia, con tre incontri distribuiti lungo l’intera giornata odierna. Dopo il passaggio del turno della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Coppa Italia LIVE: Inter Venezia 3-0, fine primo tempo

Contenuti che potrebbero interessarti

Coppa Italia, in gol il Napoli al 28esimo contro il Cagliari. Segui la diretta testuale -> https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2025/12/coppa-italia-il-cagliari-in-campo-contro-il-napoli-5fd58501-89b2-4c21-b541-758a84255340.html?wt_mc=2.social.fb.redt - facebook.com Vai su Facebook

? #Napoli-Cagliari diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Conte e Pisacane LIVE Vai su X

Coppa Italia, il Napoli elimina il Cagliari ai rigori: decisivo l'errore di Luvumbo, Conte ai quarti - Tutto pronto per il debutto degli azzurri nella competizione: chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale. Si legge su corrieredellosport.it

Coppa Italia, Atalanta e Napoli ai quarti. Ora Inter-Venezia - La Dea si impone sul Genoa grazie alle reti di Djimsiti, de Roon, Pasalic e Ahanor, e supera gli ottavi. Secondo tg24.sky.it

DIRETTA/ Napoli Cagliari (risultato finale d.c.r. 9-8): azzurri ai quarti! (Coppa Italia, 3 dicembre 2025) - Coppa Italia, Diretta Napoli Cagliari, streaming video tv: i partenopei campioni d'Italia fanno il loro esordio stagionale in coppa (3 dicembre 2025) ... Riporta ilsussidiario.net

DIRETTA Coppa Italia: Napoli-Cagliari, Conte vince ai rigori. Inter-Venezia 0-0 | LIVE - Venezia sono le partite in programma per gli ottavi di finale della Coppa Italia: diretta live ... Da calciomercato.it

Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Come scrive sport.virgilio.it

Inter-Venezia oggi agli ottavi di Coppa Italia - Il match in diretta - I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia a San Siro negli ottavi della coppa nazionale. Da msn.com