Diretta gol Coppa Italia | Atalanta Genoa 2-0 nerazzurri avanti con Djimsiti e De Roon

Diretta gol Coppa Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live degli ottavi di finale. Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari alle 18 e Inter Venezia alle 21 Scende in campo nel day-2 degli ottavi di finale di Coppa Italia, con tre incontri distribuiti lungo l’intera giornata odierna. Dopo il passaggio del turno della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Coppa Italia: Atalanta Genoa 2-0, nerazzurri avanti con Djimsiti e De Roon

Coppa Italia, oggi Juventus-Udinese – Diretta (Adnkronos) - La Juventus scende in campo in Coppa Italia. La squadra bianconera ospita oggi, martedì 2 dicembre, l'Udinese - in diretta tv e streaming - all'Allianz Stadium negli ottavi di finale del torneo nazional - facebook.com Vai su Facebook

COPPA ITALIA I In campo Juventus-Udinese DIRETTA e FOTO Match valido per gli ottavi di finale a eliminazione diretta della competizione #ANSA Vai su X

Diretta gol Coppa Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live degli ottavi di finale. Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari e Inter Venezia - Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari alle 18 e Inter Venezia alle 21 Scende in campo nel day- Da calcionews24.com

Dove vedere Atalanta-Genoa di Coppa Italia in diretta tv e streaming? - Atalanta e Genoa si sfidano in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: la vincente va ai quarti, la perdente viene eliminata. Lo riporta goal.com

RISULTATI COPPA ITALIA/ Si va in campo a Bergamo! Diretta gol live score ottavi (oggi 3 dicembre 2025) - Risultati Coppa Italia: per gli ottavi di finale si giocano oggi Atalanta Genoa, Napoli Cagliari e Inter Venezia, sempre in gara secca. Lo riporta ilsussidiario.net

DIRETTA/ Atalanta Genoa (risultato 1-0) video streaming tv: espulso Fini! (Coppa Italia, 3 dicembre 2025) - Coppa Italia, Diretta Atalanta Genoa, streaming video tv: la Dea ospita il Grifone per la sfida in coppa nazionale (3 dicembre 2025) ... Come scrive ilsussidiario.net

Juventus-Udinese 2-0, risultato finale della partita di Coppa Italia: autorete di Palma poi Locatelli su rigore, gli highlights - Autorete di Palma poi Locatelli su rigore valgono il passaggio del turno ... Da fanpage.it

LIVE – Coppa Italia: Napoli-Cagliari, gli azzurri puntano ai quarti - Benvenuti alla diretta testuale del match valido per gli Ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari. Scrive iamnaples.it