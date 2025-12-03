DIRETTA Coppa Italia | Napoli-Cagliari Conte vince ai rigori Ora Inter-Venezia | LIVE

Calciomercato.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda giornata dedicata agli ottavi di finale della competizione italiana: tre partite in programma oggi La vittoria della Juventus di Luciano Spalletti contro l’ Udinese di Kosta Runjaic ha aperto la tre giorni in programma per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Chivu (Ansa) – Calciomercato.it I bianconeri hanno battuto i friulani con il più classico dei risultati, 2-0 il finale grazie ad un autogol di Palma e alla rete su rigore di Manuel Locatelli. Oggi scendono in campo, invece, altre sei squadre che si affrontano in gara unica per l’approdo ai quarti di finale: apre alle 15 Atalanta-Genoa, due formazioni reduci da vittorie nel turno precedente della Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta coppa italia napoli cagliari conte vince ai rigori ora inter venezia live

© Calciomercato.it - DIRETTA Coppa Italia: Napoli-Cagliari, Conte vince ai rigori. Ora Inter-Venezia | LIVE

Contenuti che potrebbero interessarti

diretta coppa italia napoliNapoli-Cagliari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficiali - Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Riporta fanpage.it

diretta coppa italia napoliBenvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Si legge su sport.virgilio.it

diretta coppa italia napoliNapoli-Cagliari 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: si va ai rigori - Cagliari degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it

diretta coppa italia napoliLIVE - Napoli-Cagliari: 1-1, calci di rigore in corso - Segui la partita con noi: formazioni ufficiali e risultato aggiornato. Segnala areanapoli.it

diretta coppa italia napoliDiretta/ Napoli Cagliari (risultato 1-1) video streaming tv: pari di Esposito (Coppa Italia, 3 dicembre 2025) - Coppa Italia, Diretta Napoli Cagliari, streaming video tv: i partenopei campioni d'Italia fanno il loro esordio stagionale in coppa (3 dicembre 2025) ... Riporta ilsussidiario.net

diretta coppa italia napoliNapoli-Cagliari diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Conte e Pisacane LIVE - Tutto pronto per il debutto degli azzurri nella competizione: chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Diretta Coppa Italia Napoli