DIRETTA Coppa Italia | Napoli-Cagliari Conte vince ai rigori Ora Inter-Venezia | LIVE
Seconda giornata dedicata agli ottavi di finale della competizione italiana: tre partite in programma oggi La vittoria della Juventus di Luciano Spalletti contro l’ Udinese di Kosta Runjaic ha aperto la tre giorni in programma per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Chivu (Ansa) – Calciomercato.it I bianconeri hanno battuto i friulani con il più classico dei risultati, 2-0 il finale grazie ad un autogol di Palma e alla rete su rigore di Manuel Locatelli. Oggi scendono in campo, invece, altre sei squadre che si affrontano in gara unica per l’approdo ai quarti di finale: apre alle 15 Atalanta-Genoa, due formazioni reduci da vittorie nel turno precedente della Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cagliari Rossoblù in scena al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: segui la diretta testuale del match - facebook.com Vai su Facebook
COPPA ITALIA I In campo Juventus-Udinese DIRETTA e FOTO Match valido per gli ottavi di finale a eliminazione diretta della competizione #ANSA Vai su X
Napoli-Cagliari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficiali - Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Riporta fanpage.it
Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Si legge su sport.virgilio.it
Napoli-Cagliari 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: si va ai rigori - Cagliari degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
LIVE - Napoli-Cagliari: 1-1, calci di rigore in corso - Segui la partita con noi: formazioni ufficiali e risultato aggiornato. Segnala areanapoli.it
Diretta/ Napoli Cagliari (risultato 1-1) video streaming tv: pari di Esposito (Coppa Italia, 3 dicembre 2025) - Coppa Italia, Diretta Napoli Cagliari, streaming video tv: i partenopei campioni d'Italia fanno il loro esordio stagionale in coppa (3 dicembre 2025) ... Riporta ilsussidiario.net
Napoli-Cagliari diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Conte e Pisacane LIVE - Tutto pronto per il debutto degli azzurri nella competizione: chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale. msn.com scrive