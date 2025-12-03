Seconda giornata dedicata agli ottavi di finale della competizione italiana: tre partite in programma oggi La vittoria della Juventus di Luciano Spalletti contro l’ Udinese di Kosta Runjaic ha aperto la tre giorni in programma per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Chivu (Ansa) – Calciomercato.it I bianconeri hanno battuto i friulani con il più classico dei risultati, 2-0 il finale grazie ad un autogol di Palma e alla rete su rigore di Manuel Locatelli. Oggi scendono in campo, invece, altre sei squadre che si affrontano in gara unica per l’approdo ai quarti di finale: apre alle 15 Atalanta-Genoa, due formazioni reduci da vittorie nel turno precedente della Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

DIRETTA Coppa Italia: Atalanta-Genoa 4-0. Ora Napoli-Cagliari e Inter-Venezia | Seguile LIVE