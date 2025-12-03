Dionisi supera Pagliuca Cresciuta la media punti
Andata in archivio la 14esima giornata, Alessio Dionisi ha pareggiato il numero di partite stagionali alla guida dell’ Empoli di Guido Pagliuca, esonerato dopo la settima giornata. È quindi possibile fare un confronto tra le due gestioni e fare altresì un primo bilancio della scelta di cambiare rotta da parte della società. Grazie alle ultime 3 vittorie consecutive, dopo solo 2 pari in 4 gare, Dionisi ha superato il suo predecessore per media punti (1,57 contro 1,28) e vittorie (3 contro 2). Una differenza che, numericamente parlando, alla fine sta sola in una partita vinta in più rispetto ad una pareggiata da Pagliuca, che al momento di essere sollevato dall’incarico aveva perso le stesse 2 volte di Dionisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
In attesa di Monza e Palermo in altura vincono tutte. Il Frosinone supera di misura a domicilio la Reggiana e vola in solitaria al secondo posto, 0 a 1. Bene il Venezia che vince e convince contro il Mantova, 3 a 0. In casa Empoli la cura Dionisi inizia - facebook.com Vai su Facebook
E Dionisi supera Pagliuca… - Giusto però dare a Cesare ciò che è ci Cesare riconoscendo l’acume della società nell’andare ad effettuare il ... Secondo pianetaempoli.it
Empoli, si cambia. Pagliuca, è finita. Dionisi: si tratta per il ritorno - Manca soltanto l’annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, ma l’accordo è ormai definito in ogni dettaglio. Secondo gazzetta.it
Bentornato Alessio Dionisi, finisce qui l’avventura di Pagliuca. Cambio sulla panchina azzurra - Oggi, infatti, sarà con ogni probabilità il giorno dell’ufficialità del ritorno al timone della squadra ... Come scrive lanazione.it
AGLI ORDINI DI DIONISI. Il tecnico è già al lavoro. Oggi in campo con il gruppo - L’ufficialità attesa per ieri è slittata a questa mattina, ma a dirigere l’odierno allenamento delle 15 al Centro ... Segnala lanazione.it
Empoli, ufficiale il ritorno di Dionisi: il comunicato - Alessio Dionisi riparte dall’Empoli, è ufficiale: sarà lui a ereditare la panchina del club dopo l’esonero di Guido Pagliuca Dopo aver comunicato l’esonero di Guida Pagliuca e aver atteso la ... Si legge su gianlucadimarzio.com
Empoli, ufficiale l'addio di D'Aversa dopo l'esonero di Pagliuca. In arrivo Dionisi - Una volta esonerato Guido Pagliuca, che ha pagato a caro prezzo un avvio di campionato non all'altezza delle ... Da corrieredellosport.it