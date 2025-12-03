Andata in archivio la 14esima giornata, Alessio Dionisi ha pareggiato il numero di partite stagionali alla guida dell’ Empoli di Guido Pagliuca, esonerato dopo la settima giornata. È quindi possibile fare un confronto tra le due gestioni e fare altresì un primo bilancio della scelta di cambiare rotta da parte della società. Grazie alle ultime 3 vittorie consecutive, dopo solo 2 pari in 4 gare, Dionisi ha superato il suo predecessore per media punti (1,57 contro 1,28) e vittorie (3 contro 2). Una differenza che, numericamente parlando, alla fine sta sola in una partita vinta in più rispetto ad una pareggiata da Pagliuca, che al momento di essere sollevato dall’incarico aveva perso le stesse 2 volte di Dionisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dionisi supera Pagliuca. Cresciuta la media punti