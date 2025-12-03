Diocesi dalla celebrazione di Santa Barbara per i vigili del fuoco all’Immacolata | il programma

Come tradizione lunedì 8 dicembre, Festa dell'Immacolata Concezione, l'arcivescovo Gian Carlo Perego celebrerà la messa nella Concattedrale di Comacchio alle 11. Al termine benedirà la corona di fiori posta davanti alla statua della Madonna sulla Torre Civica.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

