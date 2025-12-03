Dimmi La Verità | Elena Bonetti Azione | Manovra riforma della giustizia e situazione politica

Ecco #DimmiLaVerità del 3 dicembre 2025. Il presidente di Azione Elena Bonetti commenta la manovra, la riforma della Giustizia e la situazione politica generale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Elena Bonetti (Azione): «Manovra, riforma della giustizia e situazione politica»

Altre letture consigliate

Osteria di Casa Chianti. Symphonic Planet · Autumn Colors. Dimmi la verità che stai pensando ad i regali di Natale e sei in ansia su cosa regalare che poi non sia destinato al lavoro di #prendipolvere Una bottiglia di emozioni raffinate ideali per terminare il fin - facebook.com Vai su Facebook

Elena Bonetti: "Cambiamo il Green Deal. E difendere l’Ucraina serve a difendere la Ue" - Roma, 1 giugno 2024 – Elena Bonetti, deputata di Azione, ex ministra, Macron e Scholz hanno parlato di un cambio di passo sull’Ucraina. Lo riporta quotidiano.net

Elena Bonetti lancia ‘Per’: "Elezioni, in campo ovunque. Bonaccini via? Presto al voto" - Con un avvertimento al Pd "Se i dem partono dai 5 Stelle, nessuna alleanza. ilrestodelcarlino.it scrive

Elena Bonetti: “La nostra riforma ha cambiato il Paese. Smontarla sarebbe un errore gravissimo” - Elena Bonetti, da ministra della Famiglia nel governo Draghi, ricorda con emozione il ... Riporta repubblica.it

Elezioni Europee, Elena Bonetti a Fano per sostenere il sindaco Massimo Seri - Fano, 23 maggio 2025 – “Fano è una città bellissima, un gioiello di arte, storia, cultura e ricca di tanta umanità. Da ilrestodelcarlino.it