Dimissioni comunicate Cambi in parlamento | chi lascia lo scranno scegliendo i consigli regionali

In Parlamento si torna a parlare di seggi vacanti e nuovi ingressi dopo le ultime elezioni regionali. La comunicazione formale è arrivata oggi alle rispettive Camere: alcuni parlamentari, eletti contemporaneamente anche in Consigli regionali o in amministrazioni locali, hanno annunciato la rinuncia al proprio scranno nazionale. Un passaggio che certifica una fase di transizione già nell’aria da settimane e che ora trova ufficializzazione tra dimissioni per incompatibilità, subentri e cambi di gruppo interni alle assemblee legislative. Chiara La Porta, deputata di Fratelli d’Italia eletta consigliera regionale in Toscana, è una delle figure che hanno scelto di optare per il nuovo incarico locale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

COMUNICATO STAMPA - NUOVO RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE La U.S. Boys Caivanese comunica di aver ricevuto le dimissioni irrevocabili da parte del responsabile dell'area comunicazione Pasquale Gallo per motivi lavorativi. Nonostante la - facebook.com Vai su Facebook

Ieri sono arrivate le clamorose dimissioni di Obradovic: il miglior coach europeo di sempre si è assunto le responsabilità del difficile momento del Partizan e ha comunicato che la sua decisione è irrevocabile. Qualche ora fa il club ha rifiutato le dimissioni. In q Vai su X

Perché Carola Rackete si è dimessa dal Parlamento europeo - Bruxelles, 9 luglio 2025 – L’ex comandante della Sea Watch Carola Rackete si è dimessa dal Parlamento Europeo. Riporta quotidiano.net

Carola Rackete lascia il Parlamento europeo: l’ex capitana Sea Watch si dimette - “La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Carola Rackete lascia il Parlamento europeo: annunciate le dimissioni - Carola Rackete ha deciso di lasciare il suo seggio all’Europarlamento. Secondo lettera43.it

Carola Rackete si è dimessa da parlamentare europea - L’ex comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete si è dimessa da deputata al Parlamento Europeo, dove era stata eletta nel 2024 con il partito della sinistra tedesco Die Linke. Scrive ilpost.it

Ciccioli a Ricci,'Presenta le dimissioni dal Parlamento europeo' - "Quali siano i problemi di Matteo Ricci legati ad 'affidopoli' sono piuttosto chiari e, seppur da garantista, non posso dimenticare che uno dei maggiori refrain del Pd è che loro, in particolare Ricci ... Da ansa.it

Vietnam, il parlamento approva dimissioni del presidente Thuong - Il parlamento vietnamita ha approvato oggi le dimissioni a sorpresa del presidente Vo Van Thuong dopo solo un anno di mandato, nel Paese comunista impegnato in una vasta epurazione anticorruzione. Scrive quotidiano.net