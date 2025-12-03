Dimenticato il profumo prima di uscire? Ora ci sono i dispenser automatici

Avete mai visto un erogatore di profumo a pagamento? Si tratta di veri e propri distributori automatici di fragranze iconiche che spesso arrivano a costare anche centinaia di euro. I nuovi distributori automatici di profumo, però, non vendono la fragranza intera in formato full-size e nemmeno un campioncino ma, inserendo al loro interno l’equivalente di uno o due euro al massimo, è possibile acquistarne qualche spruzzo. Avete capito bene! Per questo gli addetti ai lavori parlano di “erogatori” di profumo a pagamento piuttosto che di “distributori automatici”. A lanciarli negli Stati Uniti, già negli Anni 50, fu l’azienda Perfumatic. 🔗 Leggi su Amica.it

