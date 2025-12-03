DiMartedì sparata di Vecchioni | Come si sono presi la parola Patria

Roberto Vecchioni ospite di DiMartedì. Nello studio di Giovanni Floris il cantautore fa un lungo discorso sul termine "patriottismo" e su come la destra se ne sia appropriata. "Il patriottismo nasce nell'800, se ne sono appropriati in maniera cacofonica e singolare i partiti conservatori di destra, diciamo pure - è il solito claim - il fascismo". Insomma, per Vecchioni queste destre ci costringerebbero a "chiamarla patria". Da qui la sparata: "Così, ogni volta che chiamo patria la nazione, il paese, sembra sempre che io sia di destra". A quel punto il conduttore di La7 manda in onda un filmato di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

