Diga di Campolattaro Menoncello | Le grandi opere hanno bisogno di piccole imprese che fanno lavori su misura

Un'azienda milanese, la Valente S.p.A., in prima linea per la diga di Campolattaro. L'impresa, specializzata nella movimentazione su rotaia, con il suo intervento rende possibili i lavori di scavo all'interno dei tunnel. Si tratta di una commessa da 1,3 milioni di euro per fornire rotaie e traversine su misura, componenti per il fissaggio del convoglio di scavo. "La talpa (ndr fresa meccanica a piena sezione o TBM) – spiega Alberto Menoncello, ceo e presidente dell'azienda – scava un tunnel di grande diametro e i volumi di pietra e roccia rimossi durante i lavori devono essere trasportati all'esterno, muovendosi su binari che abbiamo appositamente progettato per l'occasione.

