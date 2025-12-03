Difesa Terna | Cavi sottomarini infrastruttura strategica protezione cyber

Ildifforme.it | 3 dic 2025

(Adnkronos) – “L’Italia ha una delle reti di cavi elettrici sottomarini più estese e articolate d’Europa”.   Con queste parole Luigi Ballarano, Chief Information Security Officer di Terna, ha aperto il suo intervento nel panel “Underwater: minacce cyber, sicurezza e nuove dinamiche geopolitiche”, una delle sessioni centrali della conferenza Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

