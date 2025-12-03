Difesa Frattasi Acn | Scenari di conflitto ibrido sempre più complessi serve salto di qualità

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Gli attacchi informatici non sono più isolati, ma si integrano con disinformazione, pressioni economiche e sabotaggi fisici, creando scenari di conflitto ibrido sempre più complessi”. Così il direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi, nel suo intervento alla conferenza Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity che si svolge presso la Caserma dei Carabinieri 'Salvo D'Acquisto', a Roma, ricordando come la natura multidimensionale delle minacce “amplifichi i rischi a cascata e le crisi di tipo sistemico”. Frattasi ha richiamato il ruolo che l'Acn svolge nella protezione del perimetro nazionale: “La nostra missione è garantire la resilienza sistemica del Paese, tutelando le infrastrutture civili che rientrano nel perimetro di sicurezza cibernetica”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Difesa, Frattasi (Acn): "Scenari di conflitto ibrido sempre più complessi, serve salto di qualità"

Contenuti che potrebbero interessarti

La cybersicurezza è strumento di difesa degli interessi strategici nazionali e per questo richiede attenzione e investimenti adeguati da parte del legislatore. Di questo si è parlato nel corso del convegno “Sicurezza informatica e interessi strategici nazionali. Un - facebook.com Vai su Facebook

Difesa, Frattasi (Acn): "Scenari di conflitto ibrido sempre più complessi, serve salto di qualità" - “Gli attacchi informatici non sono più isolati, ma si integrano con disinformazione, pressioni economiche e sabotaggi fisici, creando scenari di conflitto ibrido sempre più ... Secondo msn.com

Sbarrate le porte per Kaspersky e i software russi nella Pubblica amministrazione - La circolare dell'Acn inviata a tutti gli uffici pubblici: «Rischi per la sicurezza nazionale» Stop ai prodotti Kaspersky, Group- Si legge su startmag.it

Difesa avrà esperti contro cyber-guerra - Presentato alla Camera un ddl che rafforza il ruolo delle Forze Armate nello spazio cyber. Scrive rainews.it

Crosetto, 'la Difesa serve per evitare scenari di guerra qui' - 500 tra ucraini e russi in un fronte di cui non parliamo più perché ci siamo stancati di parlarne. Secondo notizie.tiscali.it