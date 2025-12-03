Difesa e sicurezza europea cosa racconta il report del Ministro Crosetto su guerra ibrida ed emergenza

Un nuovo impegno contro le bombe ibride che colpiscono ogni giorno la democrazia. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Guerini (Copasir), Camporini (Generale) e Locatelli (Ispi). In studio Manieri e Po. VIDEO 241125 martedì 25 novembre 2025 Tempo di lettura: 2 min Viviamo in un contesto ad alta tensione, molti sono i conflitti, anche sui fronti che riguardano l’Europa e l’Italia soprattutto in termini di difesa, sicurezza nazionale e di guerra ibrida. A partire dal paper, presentato la settimana scorsa, dall’attuale ministro della difesa, Crosetto, per il contrasto alla guerra ibrida, lo scenario che emerge è di un attacco continuo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

