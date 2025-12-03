Difendiamo la natività Entusiasmo per l’iniziativa

L'iniziativa del «Presepe pride» lanciata dal Giornale ha avuto un'eco molto vasta e in redazione stiamo ricevendo moltissime mail. Questo ci conferma che il presepe è il rituale più consolidato delle famiglie: dagli scatoloni in cantina spuntano statuine sbeccate appartenute ai nonni, pastorelli avvolti nella carta di giornale - o de Il Giornale! - di chissà quanti anni fa, ricordi di quell'infanzia piccina, quando l'attesa del Natale zigzagava anche tra il muschio, le pecorelle e l'angelo sopra la capanna. Ma il presepe non va difeso solo come ricordo dei Natali del passato. Va difeso dalle derive dei vari «pride» che si rincorrono nelle piazze con sempre maggior frequenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

