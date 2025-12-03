Diego Tavano agente Bove annuncia | Lavora per tornare in campo È il sogno di tutti

L’agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, ha parlato degli obiettivi del centrocampista ex Roma e Fiorentina Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, è intervenuto a ‘Radio 1 Sport’ per parlare del suo assistito. “Edoardo ha voluto una legge per la vita. Rivederlo in campo? Lavora per quello ed è il sogno di tutti”, ha esordito il procuratore. Edoardo Bove – calciomercato.it “Edoardo voleva fare qualcosa di importante. Siamo in attesa del governo – ha dichiarato sulla nuova Legge Bove – Parliamo di un disegno di legge ideato dal senatore Marco Lombardo. Quando ce ne ha parlato abbiamo colto subito l’occasione di fare qualcosa di bello, che ha un senso infinito e un’importanza incredibile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Diego Tavano (agente Bove) annuncia: “Lavora per tornare in campo. È il sogno di tutti”

