Dictée di Saint-Maur-des-Fossés | ottimi risultati per due studentesse di ritorno dalla città gemellata

Riminitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto, martedì pomeriggio in sala della giunta, le studentesse Sara Paratore del liceo linguistico Giulietta Masina e Alice Vergni dell'Istituto Tecnico Marco Polo per congratularsi personalmente dei risultati ottenuti al Dictée di Saint-Maur-des-Fossés.Le due. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

dict233e di saint maur des foss233s ottimi risultati per due studentesse di ritorno dalla citt224 gemellata

© Riminitoday.it - Dictée di Saint-Maur-des-Fossés: ottimi risultati per due studentesse di ritorno dalla città gemellata

Altri contenuti sullo stesso argomento

dict233e saint maur desRimini, Sara e Alice si fanno onore al Dictée di Saint-Maur-des-Fossés - Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricevuto, nel pomeriggio di martedì 2 dicembre in sala della Giunta, le studentesse Sara Paratore del ... Secondo corriereromagna.it

A Saint-Maur-des-Fossés successo per due studentesse riminesi nel dettato - Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto, ieri pomeriggio in sala della Giunta, le studentesse Sara Paratore del Liceo Linguistico Giulietta Masina e Alice Vergni dell'Istituto Tecnico Marco Polo per ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dict233e Saint Maur Des