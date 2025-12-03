Dictée di Saint-Maur-des-Fossés | ottimi risultati per due studentesse di ritorno dalla città gemellata

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto, martedì pomeriggio in sala della giunta, le studentesse Sara Paratore del liceo linguistico Giulietta Masina e Alice Vergni dell'Istituto Tecnico Marco Polo per congratularsi personalmente dei risultati ottenuti al Dictée di Saint-Maur-des-Fossés.Le due. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Dictée di Saint-Maur-des-Fossés: ottimi risultati per due studentesse di ritorno dalla città gemellata

