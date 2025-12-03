Dicembre accende il centro Shopping aperitivi e fiabe È il Natale dei commercianti

Un dicembre diffuso, partecipato, vivo. È quello che i commercianti in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti porteranno nel centro storico con un programma unitario che, per l’intero mese, coinvolgerà negozi, locali, famiglie e visitatori, nella cornice delle iniziative condivise con i commercianti del cuore della città. Dal calendario dell’Avvento dei negozi all’aperitivo diffuso, fino alle ’ Fiabe in strada ’, il centro si trasformerà in un luogo in cui shopping, cultura e divertimento convivono in un’unica atmosfera natalizia. Domenica è iniziato il Calendario dell’Avvento dei Negozi, a cui hanno aderito 42 attività tra botteghe e locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dicembre accende il centro. Shopping, aperitivi e fiabe. È il Natale dei commercianti

