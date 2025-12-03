Diagnosi ictus | alla radiologia del Sant’Anna è arrivato un software basato sull’intelligenza artificiale

Da alcune settimane, all’ospedale Sant’Anna, il reparto di Radiologia, diretto dal dottor Lorenzo Moramarco, ha introdotto un innovativo software basato sull’intelligenza artificiale che consente diagnosi ancora più precise dell’ictus ischemico.“L’ictus è una patologia tempo-dipendente in cui la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'ictus è la seconda causa di morte in Italia e la prima per causa di disabilità. Questa mattina abbiamo presentato la Stroke Unit presso l'Ospedale Infermi di Rimini, un'unità specialistica dedicata alla diagnosi e al trattamento dell'ictus cerebrale (ischemia ed e - facebook.com Vai su Facebook

Diagnosi precoce dell'ictus, a Chieti c'è la Risonanza portatile - La Radiologia dell'ospedale di Chieti si è dotata di una Risonanza Magnetica portatile a intensità di campo bassa che verrà impiegata in Pronto Soccorso per la diagnosi precoce dell'ictus cerebrale. ansa.it scrive

Le diagnosi per l'ictus in 4 minuti: come funziona la tecnologia - La seconda causa di morte a livello mondiale, dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, è l'ictus cerebrale. Riporta ilmattino.it

L’IA nella sanità, “È diventata fondamentale: aiuta ogni giorno a scoprire tumori, ictus ed emorragie” - Alla Asl di Imperia (il referente è il primario di Radiodiagnostica Alberto Carlo Parodi) è entrata in campo, anzi in sala raggi, e ha raggiunto traguardi inattesi: ha migliorato la qualità delle ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Software all’avanguardia per la diagnosi e la cura dell’ictus - Lo ha donato all’Asst Melegnano Martesana la società Soleto, attiva nel campo delle telecomunicazioni e dell’energia. Si legge su ilgiorno.it

Ictus, prevenzione e diagnosi precoce per fronteggiare la patologia - Sin e Isa fanno il punto su prevenzione e diagnosi precoce, i due aspetti più rilevanti per fronteggiare in modo efficace l’ictus cerebrale che, solo nel nostro Paese, colpisce ogni anno circa 185. Si legge su superabile.it

Corso sull’ictus cerebrale all’ospedale San Donato: focus su diagnosi precoce e intelligenza artificiale - Si è svolto questa mattina, sabato 5 aprile, all’ospedale San Donato di Arezzo, un importante corso di aggiornamento dedicato all’ictus cerebrale, organizzato dalla dott. Scrive lanazione.it