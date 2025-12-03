Di Natale spiazzato dalla Scafatese si ritrova in una vicenda surreale e si dimette | Sono contrariato

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Totò Di Natale si dimette da Club Manager della Scafatese in Serie D dopo la decisione a sorpresa del presidente di esonerare l'allenatore che però è primo senza aver mai perso una partita. Una vicenda surreale per un campione come lui: "Sono molto contrariato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

