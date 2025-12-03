Di Napoli su Vicario | Era vicino all’Inter Ecco perché non è stato comprato
Inter News 24 L’ex attaccante napoletano Arturo Di Napoli ha parlato di quando Vicario era ad un passo dall’Inter. Ecco perché l’affare è sfumato. Si parla tanto del possibile approdo di Guglielmo Vicario all’Inter, visto che la società meneghina è alla disperata ricerca di un estremo difensore in vista del prossimo anno. Arturo Di Napoli, ex attaccante tra le altre del Napoli, ha parlato a TMW Radio di quando qualche anno fa l’ex Empoli era ad un passo dalla Beneamata. LE PAROLE SU VICARIO – «Prima di andare in Premier, aveva trattato l’Empoli con l’Inter, sono certo di questo. Poi la Premier ha avuto la meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com
