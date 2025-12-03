Di Gregorio gongola dopo Juve Udinese | messaggio chiaro del portiere dopo il passaggio del turno in Coppa Italia – FOTO

Di Gregorio, portiere della Juve, ha scritto un messaggio dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese. Ecco il pensiero social FOTO. Missione compiuta, la Juventus non si ferma. La vittoria per 2-0 contro l’Udinese (firmata dall’autorete di Palma e dal rigore di Locatelli) ha regalato ai bianconeri il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, confermando il buon momento di forma della squadra di Luciano Spalletti. Tra i protagonisti della serata dell’Allianz Stadium c’è sicuramente Michele Di Gregorio. Il portiere, chiamato agli straordinari anche in coppa a causa dell’indisponibilità di Perin, ha risposto presente mantenendo la porta inviolata e affidando ai social la sua soddisfazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio gongola dopo Juve Udinese: messaggio chiaro del portiere dopo il passaggio del turno in Coppa Italia – FOTO

