Il Napoli ha vinto ai calci di rigore contro il Cagliari, conquistando così i quarti di finale della Coppa Italia: adesso la prossima avversaria che sarà una tra Fiorentina e Cagliari, la consapevolezza di poter contare anche su quei calciatori che non riescono a trovare grande spazio in campionato e Champions, vedi Ambrosino e Vergara. Antonio Conte è soddisfatto delle risposte avute dai calciatori, come detto anche in conferenza stampa: “Giochiamo ogni tre giorni e non possiamo giocare solo con gli stessi. Sono contento delle rispote avute, sappiamo che ci sarà da soffrire”. Napoli, Conte parla di Lucca dopo il gol. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Deve continuare a lavorare!”: Conte tiene con i piedi per terra uno degli azzurri