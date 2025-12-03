Deve continuare a lavorare! | Conte tiene con i piedi per terra uno degli azzurri
Il Napoli ha vinto ai calci di rigore contro il Cagliari, conquistando così i quarti di finale della Coppa Italia: adesso la prossima avversaria che sarà una tra Fiorentina e Cagliari, la consapevolezza di poter contare anche su quei calciatori che non riescono a trovare grande spazio in campionato e Champions, vedi Ambrosino e Vergara. Antonio Conte è soddisfatto delle risposte avute dai calciatori, come detto anche in conferenza stampa: “Giochiamo ogni tre giorni e non possiamo giocare solo con gli stessi. Sono contento delle rispote avute, sappiamo che ci sarà da soffrire”. Napoli, Conte parla di Lucca dopo il gol. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per l’Oxford Dictionary la parola dell’anno è "rage bait", cioè pubblicare contenuti che catturano l'attenzione scatenando rabbia. L'informazione civile deve continuare a vigilare https://buff.ly/nchUlzt - facebook.com Vai su Facebook
"La nostra campagna deve continuare, la formazione è necessaria". Vai su X
Napoli-Cagliari, Conte nel post partita: «Contenti per il passaggio del turno. Lucca? Deve ancora migliorare» - Il Napoli soffre e dopo dieci calci di rigore passa il turno contro il Cagliari, approdando ai quarti di finale di Coppa Italia. ilmattino.it scrive
Napoli, Conte: “Sappiamo che si sarà da soffrire. Serve grande responsabilità da parte di tutti” - Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia. Come scrive gianlucadimarzio.com
Conte avanza in Coppa Italia e vola basso: “Non possono giocare sempre gli stessi, bisogna soffrire” - Le parole in conferenza stampa di Antonio Conte, a seguito del successo in Coppa Italia contro il Cagliari ai calci di rigore ... calciomercato.it scrive
Vigilia di Napoli-Qarabag, Conte: "Sfidiamo rivelazione della Champions, ma arriviamo con lo spirito giusto" - Vigilia di Champions per il Napoli di Antonio Conte, atteso domani al Maradona dal Qarabag in una sfida che pesa e non poco nel cammino europeo degli azzurri. Riporta napolitoday.it
Conte non si accontenta e lancia un messaggio a Lucca: “Deve capirlo” - L’intervista post partita dell’allenatore del Napoli che ha toccato non pochi punti ai microfoni di DAZN. Riporta calciomercato.it
Conte: "Arriviamo alla Champions con la giusta energia, ora serve continuità. Qarabag rivelazione, vinciamo per Maradona. Lukaku? Con la Roma non ci sarà" - L'allenatore, accompagnato da Alessandro Buongiorno, presenta la sfida del Maradona: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive