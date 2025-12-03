Quante volte è necessario presentare la documentazione delle spese sostenute per poter ottenere le detrazioni fiscali nel Modello 730? Qualcuno potrebbe rimanere sconcertato nel leggere questa domanda e potrebbe rispondere al volo: una volta, quando si sostengono le spese stesse. In questa sede, però, ci vogliamo soffermare su quelle che permettono di ottenere le detrazioni in più anni, come i bonus edilizi. Dubbi e perplessità possono sorgere soprattutto a quanti si appoggiano sui centri di assistenza fiscale e sui professionisti abilitati per presentare la dichiarazione dei redditi, che hanno l’obbligo di controllare la documentazione per riconoscere le agevolazioni con la dichiarazione dei redditi, indipendentemente dallo strumento utilizzato per presentarla (Modello 730 o Modello Redditi PF). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Detrazioni in 10 anni, quali documenti conservare e quando bisogna presentarli